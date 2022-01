Danmarks Bedste Bøfsandwich kåret - få sovsens historie her

Men den brune sovs, som vi kender den i dag, har ikke blot haft til formål at være et bindemiddel eller en uundværlig del af julemåltidet, påpeger madhistorikeren. Den har i sin tid også tjent et større formål.

- Under krig og krise, hvor der var rationering på kød, måtte man gøre, hvad man kunne for at strække de her kødrationer. Så skulle sovsen være rigtig, rigtig tyk, og skulle kunne hænge ved kartoflerne, for sovsen kunne være med til at mætte, sagde man.