Danmark udviser 15 russere for spionage

- Vi har konstateret, at de 15 udviste efterretningsofficerer udøver spionage på dansk jord, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt han først nu har fundet ud af, at russerne laver spionage i Danmark, svarer Kofod:

- Jeg kommer ikke til at kommentere det spørgsmål. Vi er i en helt særlig sikkerhedssituation i Europa nu med Ruslands aggression, krig i Ukraine og Ruslands trussel mod den europæiske sikkerhedsorden, siger Kofod.

Arbejdede under diplomatisk dække

De 15 russere har arbejdet under diplomatisk dække på den russiske ambassade i København. Det oplyser Udenrigsministeriet.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som i dag er formand for Moderaterne, siger, at det i Europa længe har været kendt, at russiske ambassader har huset det, han kalder for "spionageindsats".

Ifølge Udenrigsministeriet ønsker Danmark ikke "at bryde de diplomatiske forbindelser til Moskva".