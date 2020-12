Danmark tilslutter sig sjette forhåndsaftale om coronavaccine

Med den seneste aftale indgår Danmark nu i seks aftaler om forhåndsindkøb af vacciner.

- Danmark er tiltrådt EU's sjette forhåndsaftale med Moderna om indkøb af vacciner.

- Aftalen betyder for Danmark, at cirka en million personer vil kunne blive vaccineret, hvis vaccinen godkendes efter grundig dokumentation for sikkerhed og effekt, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.