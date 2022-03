Danmark køber fem millioner coronatest trods millionlager

Region Midtjylland står for indkøb af coronatest på vegne af staten. I januar blev et udbud på de fem millioner test fremlagt. Ifølge avisen blev det torsdag oplyst, at det udbud fastholdes, og tildelingen af kontrakten forventes at ske i løbet af uge 14, der begynder 4. april.

Den samlede pris for indkøbet af de fem millioner selvtest vil være på omkring 61,5 millioner kroner.

"Meget underligt"

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, kalder det "meget underligt", hvis man på nuværende tidspunkt vurderer, at der er behov for flere coronatest i Danmark.

- Det ligner spild af skattepenge, tid og ressourcer. Hvis man føler sig forpligtet til at gennemføre udbuddet af den grund, at man tidligere har købt ind i strid med udbudsreglerne, ville det være at forsøge at gøre en fejl god ved at begå en anden. Det mener jeg ikke, kan være legitimt, siger Jes Søgaard til avisen.