Danmark får ny regering: Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne

Socialdemokratiet gik til valg på en bred regering over midten på grund af den aktuelle situation i verden og behovet for reformer i Danmark.

- Vi har haft en lang, men en rigtig, rigtig god proces. Det her er noget nyt, det er ikke noget, vi er vant til i Danmark.

- Jeg har ment gennem en længere periode, at det er det, vores land har brug for. Både på grund af de kriser vi står i - inflation, krig i Europa - men også fordi vi har behov for at træffe beslutninger, som kræver, at vi ser anderledes på tingene, siger hun.

Regeringsgrundlag onsdag - ministre torsdag

Et regeringsgrundlag præsenteres onsdag klokken 12 af de tre partiledere, mens selve regeringen - herunder ministrene - præsenteres torsdag.

Det er endnu uvist, hvad de tre partier er enige om i regeringsgrundlaget, hvilket vil blive læst med en tættekam, da regeringen vil bestå af tre partier med forskellige ideologiske udgangspunkter.

- Det bliver et arbejdsfællesskab, for det er klart, at når så forskellige partier går i regering sammen, betyder det ikke, at vi er enige om alt.

- Men vi vælger at gå ind i et arbejdsfællesskab med hinanden, fordi vi vurderer, at det er det bedste for vores land, siger Mette Frederiksen.

De Radikale forlod forhandlingerne tidligere tirsdag.

Det er Mette Frederiksen ærgerlig over, fortæller hun.



- Men mest af alt er jeg glad for, at tre partier er gået med og tager et ansvar, siger Mette Frederiksen.

Ifølge De Radikales formand Martin Lidegaard forlod partiet forhandlingerne, at man ikke var blevet enige på punkterne om klima, uddannelse og børn.

