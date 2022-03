Danmark er verdens næstlykkeligste lande

Rapporten er baseret på en sammenregning af flere faktorer. De tæller blandt andet opfattelsen af omfanget af korruption, generøsitet, frihed, forventet levetid, social støtte og bruttonationalprodukt per indbygger.



Landene rangeres ud fra data fra de seneste tre år.

Flere gode gerninger under corona

Under coronapandemien har forskerne bag rapporten noteret en generel stigning i antallet af gode gerninger.

Således er antallet af folk, der har hjulpet en fremmed, doneret penge til velgørenhed eller ydet frivilligt arbejde, vokset i både 2020 og 2021 generelt set.

For unge under 30 set generelt er tilfredsheden med livet blevet dårligere i 2021, mens den omvendt er blevet bedre for aldersgruppen over 60.