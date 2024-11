Rema 1000 varsler 'crazy' priskrig frem mod jul – det bliver intenst siger TV 2-profil

- Det bliver en crazy jul i dagligvarehandlen i år med vildt fokus på at give de skarpeste priser, lød det på X fra Rema 1000's kommunikationschef.

Tidligere på ugen meldte Rema 1000 ud, at de ville sænke priserne på en lang række julevarer.

Sådan lyder det fra flere dagligvarekæder, som frem mod julen konkurrerer om at være billigst på en lang række varer. Det har B.T. tidligere beskrevet.

Når danskerne skal handle til julen, kan de forvente at se flere billigere priser på alt fra and til æbleskiver.

Liste over nedsatte varer hos Salling Group

I opslaget skriver han også, at de lover "skarpe priser" på de mest populære julevarer som smør, fløde og flæskesteg i ugerne op til jul.

To dage senere fulgte Salling Group, der blandt andet ejer Føtex og Bilka, trop og meldte ud, at de sænker prisen på 24 varer.

Priser kan blive endnu billigere

Ifølge TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn er det ikke usandsynligt, at forbrugerne kan se frem til yderligere prisnedsættelser, jo tættere vi nærmer os julen.

Supermarkedernes udmelding skal nemlig ses som et led i en større priskrig, hvor dagligvarekæderne kæmper om kunderne.

Og særligt julen er en vigtig handelsperiode for dagligvarekæderne, fordi en stor del af deres omsætning findes i perioden, forklarer Ole Krohn.

- Der er i hvert fald en mulighed for, at dagligvarekæderne yderligere vil sænke priserne frem mod jul, fordi spillet om kundernes gunst bliver mere og mere intenst, jo tættere vi når de vigtige juledage, siger han.

Dagligvarekæder er pressede

Ole Krohn forklarer, at vi modsat tidligere, hvor prisnedsættelser kun har været på enkelte varer, nu ser, at de rammer mere bredt på en stor gruppe varer. Det skyldes ifølge ham, at dagligvarekæderne er pressede.

- Vi har en klar overkapacitet, når det gælder dagligvarebutikker i Danmark, og vi ser Rema 1000 udvide kraftigt for øjeblikket efter købet af Aldi-butikkerne, og Netto føler, de har en markedsdominerende position, som de skal forsvare. Det kan være medvirkende til, at priserne sættes under pres, siger han.

Ole Krohn peger på, at prisnedsættelserne skaber et merforbrug blandt danskerne, men han tror dog ikke, at de vil købe mere, end de ellers ville i julen.

- Der er også grænser for, hvor mange pakker smør, man kan hive hjem, før de bliver gamle og uinteressante. Jeg forventer, at det ekstra forbrug vil være et lager til gode priser og ikke øge ens forbrug af smør eller flæskesteg, siger han.

Har tidligere varslet priskrig

Supermarkedskæderne har længe været i priskrig. Allerede i september varslede Salling Group, at de ville sætte priserne på en lang række dagligvarer ned.

Dengang lød det fra seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Henning Otte Hansen, at man som forbruger skulle være kritisk over for supermarkedernes priskrig.

Han vurderede nemlig ikke, at danskerne for alvor ville kunne mærke priskrigen på husholdningsbudgettet. Blandt andet fordi mange kunder også køber andre varer, end dem der er sat ned, og at priserne stadig er høje på disse varer.

Dengang sagde pressechef i Salling Group, at det ville blive billigere at handle i Føtex, Bilka og Netto – hvis man altså købte de varer, som var nedsat.