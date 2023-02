Dagen derpå: Stormen Otto var nådig

Der er ekstra gang i telefonerne lørdag hos Tryg og Alm. Brand, efter Otto fredag blæste ind over Danmark.



Lørdag eftermiddag lyder tallet for de to forsikringsselskaber samlet på lidt over 700 skadesanmeldelser.

Forsikringskoncernen Alm. Brand Group, der også omfatter Codan og Privatsikring og er landets næststørste forsikringsselskab, har lørdag eftermiddag modtaget cirka 400 skadesanmeldelser og forventer, at det tal vil stige løbende.