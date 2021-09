Cykelverdenen sørger over Chris Anker Sørensens død

- Jeg kan slet ikke overskue denne aften. Forstår ikke hvordan noget så forfærdeligt kan ske.

- Min ven og kollega og et af de bedste mennesker, jeg kendte, er ikke mere. Vi tilbragte 7 skønne timer sammen i aftes. Og nu ses vi aldrig igen. Jeg er i chok. Alle tanker til familien, skriver Ritter på Twitter.

Tænker på familien

Til Ekstra Bladet har Bjarne Riis, som Chris Anker Sørensen i mange år kørte for, udtalt sig kortfattet.

- Jeg tænker på hans familie og de minder, vi har haft, siger Riis til Ekstra Bladet.

På Twitter har Brian Nygaard, der i flere år var Chris Anker Sørensens kollega i kommentatorboksen på TV 2, også udtrykt sin sorg.

- Søde, betænksomme, dygtige ven. Det er ubærligt at tænke på, at vi aldrig skal ses igen. Du var der altid for alle andre, selv når du gjorde de største ting for dig selv i dit liv og i din karriere. Hvil i fred, Chris Anker Sørensen. Der er ingen trøst, kun kærlighed, skriver Nygaard.

Chris Anker Sørensen blev 37 år gammel. Han efterlader sig sin kone og to børn.