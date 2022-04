Cykelhjelme trækkes tilbage: Brug den ikke

Ved test af et parti Rawlink cykelhjelme er der konstateret en alvorlig risiko, da materialet, der er blevet brugt i hjelmen, revnede ved tests.

Ud fra Schou's efterfølgende kontrol af andre partier af varen, har det ikke været muligt at fastslå, om disse hjelme er sikre at anvende.

Det er derfor ud fra et forsigtighedsprincip, at Schou vælger at tilbagekalde alle leverede Rawlink Urban Cykelhjelme.