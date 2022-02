Cykelhjelme solgt i supermarkeder og Silvan trækkes tilbage

Ifølge pressemeddelelsen skal man ikke bruge en kvittering eller andet bevis for, at hjelmen er købt i den pågældende butik. Og man kan selv vælge, om man vil have pengene tilbage.

- Du kan vælge at få pengene tilbage eller alternativt bede butikken om at bytte produktet til en anden hjelm fra et andet parti, som ikke er påvirket af fejlen, står der i pressemeddelelsen.

Er man i tvivl om, hvor man kan finde mærkningen af varen, så befinder den sig på indersiden af hjelmen. Her står der "Item No." efterfulgt af fem tal.

Desuden kan man til højre på mærket finde årstal for, hvornår hjelmen er produceret.

Ingen andre partier er ifølge pressemeddelelsen berørt af tilbagekaldelsen.