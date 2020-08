Borgerne i Frydenlund stod i kø fra morgenstunden søndag for at blive coronatestet. Den mobile enhed i Aarhus fik hjælp af Region Nordjyllands personale til de mange test.De kan nå mere end 500 test på dagen. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Status lige nu:

Der er det seneste døgn registreret 128 nye tilfælde af coronasmitte.

Det viser tal fra Statens Serum Institut, som søndag er sendt til Folketingets partier, og som Ritzau har set.

Tallene afslører, at smitten fortsætter med at brede sig i Danmarks næststørste by, Aarhus.

På Twitter skriver Statens Serum Institut, at 72 af tilfældene er i Aarhus Kommune.