Status lige nu:

Der er det seneste døgn registreret 76 nye tilfælde af coronasmitte.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Lørdag og søndag blev der registreret henholdsvis 169 og 128 nye smittetilfælde i Danmark.

Tallene afslører, at smitten fortsætter med at brede sig i Danmarks næststørste by, Aarhus.

Ifølge Statens Serum Institut har Aarhus Kommune oplevet en stigning på 191 nye tilfælde siden fredag.