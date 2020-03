COVID-19 LIVE: Nu er der pressemøde i Statsministeriet

Hvad sker der?

Grænser og skoler er lukkede, vi opfordres til at holde afstand og små som store virksomheder står over en tid med enorme udfordringer.

Mandag døde en 92-årig beboer på et plejehjem i Risskov. Fire smittede er officielt døde - dog uden at man kan fastslå, at COVID-19 var den direkte årsag.

82 danskere er nu indlagt med coronavirus, heraf 18 på en intensivafdeling. Fire personer er indlagt med respirator - tre af dem i Region Midtjylland.

Antallet af smittede danskere er tirsdag eftermiddag 977, men de danske myndigheder tester kun alvorligt syge, og derfor er det egentlige antal meget større.

Følg udviklingen her: