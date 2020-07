Coronasmitten stiger i Østjylland: - Det er lidt foruroligende

Sommerferien er forløbet stille og roligt, når man ser på udviklingen af corona-epidemien i Østjylland. Men den seneste uge er der noget, som har ændret sig.

Flere østjyder er konstateret smittet i julis sidste uge. Samlet set er 44 nye personer konstateret smittet i de østjyske kommuner siden mandag. Det er fire gange så mange om ugen, som i sommerferiens øvrige uger, viser TV2 ØSTJYLLANDs beregninger ud fra tal fra Statens Serum Insititut .

Læs også Yderligere to er smittet på coronaramt plejehjem

- Det er lidt foruroligende og vi følger udviklingen tæt og skal være ekstra opmærksomme fremadrettet, siger ledende overlæge i klinisk mikrobiologi fra Aarhus Universitets Hospital Svend Ellermann-Eriksen.

Det er lidt foruroligende og vi følger udviklingen tæt og skal være ekstra opmærksomme fremadrettet Svend Ellermann-Eriksen, Ledende overlæge i klinisk mikrobiologi fra Aarhus Universitets Hospital

- Der er grund til en vedvarende bekymring, fordi vi har en pågående epidemi, som vi holder nede ved at følge en række retningslinjer. Hvis vi ikke følger de retningslinjer, så risikerer vi, at den render fra os igen.

Det er især i Aarhus Kommune, at der den seneste uge er fundet væsentligt flere nye corona-smittede end i de foregående uger. Sammenlagt er der konstateret 36 nye smittetilfælde i Aarhus i uge 31. Ugen forinden fandt man seks nye smittede i kommunen.

For afslappet

Ifølge overlæge Svend Ellermann-Eriksen skyldes det stigende antal af COVID-19 fund ikke, at man tester flere i Aarhus. Det er mere sandsynligt, at forklaringen skal findes i rejseaktivitet og ændret adfærd.

- Nogle kan være blevet smittet i det danske sommerland og enkelte kan have smitte med hjem fra udlandet, forklarer Svend Ellermann-Eriksen.

Læs også Fra kølehylden til levende kylling - Sabina har bedrevet et nuttet mirakel

- Men umiddelbart tror jeg, det handler mere om, at befolkningen er begyndt at slappe mere af i forhold til at holde afstand, vaske hænder og spritte af. Hvis vi bliver ved med at være slappe i vores adfærd og der samtidig kommer mere trængsel på skoler, i busser og på arbejdspladser når sommerferien slutter, så er der risiko for yderligere spredning.

Indlæggelsestal forsinket

Foreløbig er antallet af indlagte med COVID-19 i Region Midtjylland stabilt og i løbet af juli er der kun blevet indlagt fem nye patienter i hele regionen. Derfor er stigningen i antallet af østjyske smittede heller ikke noget, man skal gå i panik over.

- Det er ikke sikkert, at tal fra en uge eller to siger noget om den langsigtede udvikling, men vi følger det, siger overlægen.

Læs også Sundhedsstyrelsen udgiver ny anbefaling: Brug mundbind

- Indlæggelsestallene er forsinket et par uger i forhold til, hvornår smitten er sket.

Derfor er det på nuværende tidspunkt svært at sige noget om, hvordan den nuværende stigning i smittetallene skal tolkes.