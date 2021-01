Corona-effekt: Vandreguide til Mols Bjerge revet væk

- Den var simpelthen udsolgt i løbet af 14 dage, fortæller Susanne Krogstrup.



Allerede i foråret meldte Naturstyrelsen, at danskerne bruger mere tid i naturen:

- Vi kan jo se ude i landskabet, at der er kæmpe interesse for at vandre. Det var der også før corona, men det har virkelig fået et løft op af, siger Susanne Krogstrup til TV2 ØSTJYLLAND.