Coop tilbagekalder vitaminpiller - farlige for børn under 15

Coop tilbagekalder vitaminpiller, der kan være farlige at indtage for børn under 15 år. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Hvis man ligger inde med produktet Coop Vitamin B complex, skal man enten levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.

Pillerne er solgt i pakker med 175 stk og bærer EAN-koden 7340011486565.

Produktet kan være købt i Dagli'Brugsen, Kvickly, Superbrugsen og 365 discount eller Coop.dk/mad.



For meget folsyre

Vitaminpillerne indeholder 800 mikrogram folsyre, som er et B-vitamin. De nationale grænseværdier for folsyre er på 600 mikrogram.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er Folsyre et vitamin, der findes naturligt i kosten, men under graviditet er det nødvendigt med tilskud for at få nok.



Ved supplering af vitaminet nedsætter man risikoen for alvorlige medfødte misdannelser af hjerne og rygmarv.

Voksne mennesker udenfor graviditet skal have cirka 100 til 300 mikrogram dagligt.