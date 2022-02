Coop ønsker aldersgrænse på 18 år for køb af al alkohol

I dag er reglerne sådan, at man skal være fyldt 18 år for at kunne købe alkohol med en alkoholprocent på over 16,5 procent. Eksempler på det er rom eller vodka.

Man skal dog kun være 16 år gammel for at kunne købe drikkevarer med en alkoholprocent på under 16,5 procent. Det er eksempelvis øl og vin.

På restauranter og barer gælder det særlige forhold, at man skal være fyldt 18 år for at kunne købe nogen form for alkohol.

18 år uanset procenter

Coop foreslår, at reglerne bliver ændret, så man skal være fyldt 18 år, uanset hvor man køber sin alkohol, og hvor mange procenter der er i alkoholen.

- Vejen til en ændret alkoholkultur blandt unge kræver en indsats fra mange sider af samfundet, siger Per Thau, koncerndirektør i Coop.