Claus hyldet: Man kan jo ikke gøre noget galt, når han er død

Da manden begyndte at give livstegn fra sig, stoppede han kortvarigt, mens alarmcentralen bad ham om at fortsætte. I ti minutter arbejdede han på at holde lastbilchaufføren i live.

De to handlede resolut og gik i gang med hjertelungeredning og ringede 112. De fortsatte med at give hjertemassage i de ti minutter, det tog ambulancen at komme frem.

I dag vil han ikke selv kalde sig en helt. Han er bare glad for sin egen reaktion.

- Det fedeste er sgu egentlig, at man har reageret. Altså, går man kold eller gør man noget? siger han.



Helte hyldet

Mandag blev Claus Spøhr Christensen hyldet sammen med seks andre hverdagshelte på politigården i Aarhus, hvor der blev uddelt dusører og solide skulderklap for den ekstraordinære indsats.

Han er nemlig ikke den eneste, der har fortjent en hæder, fortalte politidirektør Kirsten Dyhrmann ved ceremonien mandag.

- Dusørmodtagerne har alle på hver deres måde udvist stort mod og handlekraft, og jeg håber, at de kan være en inspiration for andre. Det kræver sit at kunne handle og reagere hurtigt i en alvorlig og tilspidset situation, og jeg synes, det er på sin plads at give et ekstra skulderklap til nogle af dem, der har gået et ekstra skridt for at hjælpe andre, siger politidirektør Kirsten Dyrman.