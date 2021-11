Citychef om mundbind: - Vi må jo tage en for holdet

Hun peger på, at kunderne før har prøvet at handle iført mundbind, og det kan de nok igen.

- Generelt tror jeg, at kunderne har erfaringen og deraf forståelsen for, at det er det, det skal til. Og så tror jeg, at kunderne tænker, at det nok skal gå. Jeg håber og tror på, at det er den indstilling, folk har, siger Pernille Varde Perigaard, der som kollegaen i Horsens ser mundbindet som det mindste onde.

- I forhold til, hvad der kunne være sket, er det her ret billigt sluppet, lyder vurderingen fra Silkeborgchefen.



Nej til mundbind bag disken

I Horsens har Michael Kongsmark dog en håb om, at mundbindet forbliver på den ene side af disken.

En holdning, som han deler med HK Handel, der i dag argumenterer for, at de ansatte i butikkerne skal fritages fra at bære mundbind.

- Jeg talte med flere butiksejere i går aftes, som er trætte af, hvis deres ansatte skal til at have mundbind på, siger Michael Kongsmark.