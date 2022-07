Chromebooks kan være fortid på skoler: - Bør sende chokbølger

Jesper Lund ser risiko for, at Datatilsynets linje vil ramme meget bredt.

- Det gælder formentlig alle, der bruger skyen. Det bør sende chokbølger gennem alle offentlige myndigheder og virksomheder, siger Jesper Lund til Politiken.

Lærerforeningen i Helsingør Kommune udtaler til Politiken, at det kan blive et stort problem for undervisningen efter sommerferien.

Fra lærerforeningen lyder en opfordring om, at kommunen får bragt styr på situationen, så der kan undervises efter sommerferien.