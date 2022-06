Chris må ikke donere blod på grund af sin seksualitet - nu kan lempelse være på vej

Som det er nu, er en mand, der har haft seksuel kontakt med en anden mand inden for de seneste fire måneder, udelukket fra at donere.



Det mener Chris Amdisen fra Aarhus er diskriminerende over for homoseksuelle mænd i faste forhold, og derfor glæder den seneste udmelding ham.

- Det er noget, jeg bliver rigtig, rigtig glad for at høre. Jeg synes, det er fedt, at Danmark kommer med, for vi har været bagud i forhold til andre lande, som vi sammenligner os med. Det er en sejr for ligestillingen i sundhedsvæsenet, hvis reglerne bliver ensartede for alle, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Føler, det er en pligt

Aarhusianeren stillede i januar et borgerforslag om netop at ændre reglerne for bloddonation i Danmark på det punkt. I skrivende stund har 8043 underskrevet forslaget.



Initiativet udsprang af, at han var træt af, at homoseksualitet ifølge ham bliver betegnet som risikoadfærd, og så synes han ikke, at de nuværende karantæneregler giver mening.



- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg, der lever i et monogamt forhold, ikke må donere blod, og hvorfor min risiko er højere end en 20-årig knægt, der har sex med en ny hver weekend, sagde han i den forbindelse.