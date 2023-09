Chauffør ramt af hjertestop: Claus' reaktion reddede hans liv

Torsdag den 15. juni kørte en lastbilchauffør pludselig ind i midterrabatten på Damsbrovej ved Hinnerup. Lastbilen påkørte et skilt og standsede.

50-årige Claus Spøhr Christensen fra Risskov så ulykken og greb sammen med en anden borger hurtigt ind, da det gik op for dem, at noget var helt galt.

I lastbilen fandt de en 76-årig chauffør, der sad livløs bag rattet med hjertestop.

Det fortæller Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to handlede resolut og gik i gang med hjertelungeredning og ringede 112. De fortsatte med at give hjertemassage i de ti minutter, det tog ambulancen at komme frem.

Claus Spøhr Christensen fortæller til TV2 Østjylland, at han ikke havde noget særligt kendskab til hjertelungeredning, da han gik i gang.

- Man kan jo ikke gøre noget galt, medmindre du ikke gør noget, siger han.



Fortsæt, fortsæt

Da manden begyndte at give livstegn fra sig, stoppede han kortvarigt, mens alarmcentralen bad ham om at fortsætte. I ti minutter arbejdede han på at holde lastbilchaufføren i live.

- Så kom lægeambulancen, og så fik han noget adrenalin og kunne sit navn og telefonnummer, da han sad i ambulancen. Det var lidt vildt, siger Claus Spøhr Christensen.

Den indsats betød, at den 76-årige lastbilchauffør overlevede episoden. Ifølge lægepersonalet på stedet skyldes det udelukkende, at Claus Spøhr Christensen og en anden ikke-identificeret borger ydede førstehjælp på ham.

Går man kold?

Episoden blev beskrevet i en lang række medier, men det er første gang, der bliver sat navn og ansigt på, hvem der reddede lastbilchaufførens liv den dag i juni.

Dagen efter fik Claus Spøhr Christensen kontaktet af mandens datter, der takkede ham og fortalte, at den 76-årige mand havde det okay.

I dag vil han ikke selv kalde sig en helt. Han er bare glad for sin egen reaktion.

- Det fedeste er sgu egentlig, at man har reageret. Altså, går man kold eller gør man noget? siger han.



Helte hyldet

Mandag blev Claus Spøhr Christensen hyldet sammen med seks andre hverdagshelte på politigården i Aarhus, hvor der blev uddelt dusører og solide skulderklap for den ekstraordinære indsats.

Han er nemlig ikke den eneste, der har fortjent en hæder, fortalte politidirektør Kirsten Dyhrmann ved ceremonien mandag.

- Dusørmodtagerne har alle på hver deres måde udvist stort mod og handlekraft, og jeg håber, at de kan være en inspiration for andre. Det kræver sit at kunne handle og reagere hurtigt i en alvorlig og tilspidset situation, og jeg synes, det er på sin plads at give et ekstra skulderklap til nogle af dem, der har gået et ekstra skridt for at hjælpe andre, siger politidirektør Kirsten Dyrman.