Cecilie køber solkur: Ulovlige stoffer konfiskeres i massevis

Cecilie Sørensen trækker ud i maveskindet, stikker nålen ind og tømmer kanylens indhold i mavens yderste fedtlag. Det hele er overstået på få sekunder, for den 23-årige kvinde er vant til at selvmedicinere for at få brun hud. - Jeg tager solkur for at opretholde en pæn hudfarve, og jeg får mere selvtillid, siger hun. Køber det på nettet Stoffet, der giver Cecilie Sørensen brun hud og selvtillid, hedder Melanotan II. Det er ikke godkendt af myndighederne og ulovligt at sælge her i landet. Derfor køber Cecilie Sørensen og tilsyneladende også en del andre solkur på nettet, og her er der masser af muligheder.

Solkur kan både tages med en sprøjte og som næsespray.

Googler man ”solkur”, er det første resultat en hjemmeside, der sælger komplette pakker med kanyler, Melanotan II, steriliseret vand til at opløse stoffet og desinficerende servietter.



Pris: 400 kroner.

TV2 Østjylland har både kendskab til en hjemmeside og sider på Facebook, som, ifølge TV2 Østjyllands oplysninger, har rødder i Østjylland. Stort mørketal Da stoffet ikke er lovligt i Danmark, skal det importeres fra udlandet, og det er de opmærksomme på hos Toldstyrelsen, hvor de gør, hvad de kan for at stoppe importen. - Der er altid et marked, men vi gør vores bedste for at fange det meste af det, siger funktionsleder i Toldstyrelsen Jesper Christiansen. I de senere år er antallet af pakker fanget i tolden, hvor man med sikkerhed ved, at der er tale om de ulovlige stoffer til solkur, steget fra 30 i 2019 til 57 i 2022.

quote Den store udfordring er dem, der bestiller det. Lad være med det Jesper Christiansen, Toldstyrelsen

Ifølge Jesper Christiansen er præparaterne dog sjældent mærket korrekt, så der er sandsynligvis et stort mørketal, og derfor er det svært at sige, hvor stort omfanget af problemet reelt er. Men i grupper på nettet er det tydeligt, at efterspørgslen er stor, og her ligger også nøglen til at stoppe importen, påpeger Jesper Christiansen. - Den store udfordring er dem, der bestiller det. Lad være med det, lyder hans enkle opfordring. - Folk er villige til at løbe risikoen Det er imidlertid ikke noget, der tyder på, at efterspørgslen på solkur falder foreløbig, hvis man spørger ledende overlæge på Klinisk biokemisk afdeling på regionhospital Nordjylland, Peter Hindersson. - Jeg er overbevist om at det ikke forsvinder fra markedet igen. Det er så attraktivt at opnå en brunhed og være solbrændt, at folk faktisk er villige til at løbe risikoen, siger han.

