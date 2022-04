Casper er på en vild tur rundt om Danmark - ligger på langs i Bønnerup

Casper Steinfath.

Måske siger navnet dig ikke umiddelbart noget. Men inden for Stand Up Paddle (SUP) er han ikke til at komme udenom. Seks gange verdensmester og fire gange europamester. Vinder af den Redbull Heavy Water Champion to gange og samlet APP World Cup i 2019. I 2018 blev han første person i verden til at krydse Skagerrak på SUP.

Lige nu er han på et nyt, kæmpe eventyr, som sender ham hele Danmark rundt på det efterhånden ekstremt populære board, som mange danskere har taget til sig de senere år.

I går kom han til det østjyske, da han landede ved Bønnerup Strand. 12 dage inde i sin Danmark rundt-tur.