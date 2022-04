Carsten ventede 21 minutter, da sønnen faldt om - alligevel er problemet ikke løst

For få år siden faldt Carsten Plemans søn Valentin om af et af sine mange epilepsianfald. Familien ringede straks 112, men ambulancen var mere end 20 minutter om at nå frem til det anfald, der skulle vise sig at blive Valentins sidste.

Siden da har Carsten Pleman fra Holbæk i Norddjurs kæmpet for, at ingen andre skal vente så lang tid. Men de seneste tal for responstider afslører, at der fortsat er store problemer med at overholde målsætningen om senest at være fremme efter ti minutter.

- Jeg vil ikke sige, at det kommer bag på mig, for problemet er stadig, at der er for få ambulancer, siger Carsten Pleman.

Få hele historien om det skæbnesvangre døgn for familien Preman her: