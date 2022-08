Carls arbejde giver ham næsten et halvt års barsel med fuld løn

Han har allerede en søn på fire år og ser frem til at få endnu mere tid med sin kommende søn, end han fik med sin første.

- Dengang havde jeg kun en måned, så nu vil jeg meget gerne tage næsten seks måneders barsel, siger Carl Loader.

Samspil mellem arbejde og privatliv

Det er en mulighed, han og kollegerne har fået af arbejdsgiveren Danfoss, der har valgt at prioritere gode barselsvilkår for sine ansatte.

- Vi vil gerne give lige muligheder til mænd og kvinder for at bruge tid sammen med sin familie, og vi vil gerne give mulighed at få et godt samspil mellem arbejdsliv og privatliv, fortæller HR-chef for løn og ansættelse i Danfoss Pernille Kristensen.