Carl får næsten et halvt års barsel med fuld løn

- At fædrene kommer tættere på deres helt små børn, giver dem en større tryghed i forhold til at være sammen med barnet og opleve, at de er kompetente til at tage hånd om lille barn. Det er noget, man ellers skal vænne sig til og blive god til, siger Steen Baagøe Nielsen.

De gode indikationer til trods er det ikke alle, der klapper i hænderne over de nye barselsregler.

- Det er ikke de 11 uger, der er en dårlig ide. Det er det, at familierne ikke selv kan beslutte, om det er faren eller moren, der skal have dem, lyder det fra byrådsmedlem i Norddjurs Kommune Jens Meilvang fra Liberal Alliance.

Men hvad er der galt med, at samfundet prøver at puffe til fædrene og siger, at der altså er nogle fordele ved, at også I tager ansvar for jeres små børn?

- Det kan være, at det i nogle familier fungerer rigtig godt, men i andre familier kan det være, at det ikke fungerer så godt.

- Og så kan barnet ende med at miste noget barsel, hvis faren fortsætter med at tage lidt færre barselsdage end moren. Så kommer barnet i institution før tid, og så er der slet ikke nogen, der vinder, siger Jens Meilvang.

De nye barselsregler gælder for forældre til børn, der er født fra tirsdag og senere.