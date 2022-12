Bytteræset er i gang: Har du styr på dine rettigheder?

Har man fået en julegave, der er købt på nettet, kan man altid fortryde indtil 14 dage efter, at køberen har modtaget den med posten. Inden for de to uger er det blot nødvendigt, at man har givet tydeligt udtryk for – gerne på skrift – at man ønsker at returnere. Derfra har man så 14 dage til at få sendt varen afsted.





Det er vigtigt at gemme kvitteringen for afsendelse, så det er muligt at bevise over for butikken, at den er sendt afsted inden for tidsrammen. Ofte har netbutikker længere byttefrist i forbindelse med julen, men det skal man tjekke hos den enkelte butik.





Vær opmærksom på, at pengene går tilbage på gavegiverens betalingskort.