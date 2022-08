Butikker ser positiv tendens - slut med de værste prisstigninger

Adspurgt til den forventede prisudvikling de næste tre måneder har omkring otte ud af ti butikker i detailhandlen de seneste måneder svaret, at de forventer, at priserne vokser.

Men i august synes dampen at være gået lidt af. Her er det "kun" to ud af tre af virksomhederne, der tror, at priserne hæves de næste tre måneder.

Første tegn

Det kan ifølge to økonomer være første tegn på, at prisstigningerne kan begynde at tabe pusten lidt.

- Dagens tal er et signal til os danskere om, at vi kan forvente at se et lavere tempo for de brede prisstigninger i fremtiden, skriver Arbejdernes Landsbanks seniorøkonom Lisette Rosenbeck Christensen i en analyse.

- Enormt mange virksomheder har allerede hævet priserne i år, men vi begynder nu at se andelen tippe over mod, at færre virksomheder vil hæve priserne i den nære fremtid.

- Dermed ikke sagt, at priserne vil falde, men blot at de ikke vil stige så meget som tidligere. Det luner i en tid, hvor danskerne oplever de kraftigste prisstigninger i næsten 40 år.