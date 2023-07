Butikker forventer at priserne falder endnu mere

Forventningerne om faldende salgspriser i detailhandlen tager til blandt virksomhederne selv.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik offentliggjort fredag.

Efter en periode præget af forventninger om prisstigninger er udviklingen i den grad vendt de seneste måneder.

I juli lyder det fra 54 procent af virksomhederne, at de over de kommende tre måneder forventer faldende priser.

Det er en stigning fra juni, hvor 45 procent af virksomhederne ventede faldende priser.

- Det er glimrende nyt for forbrugerne, at dagligvarebutikkerne forventer lavere priser, vurderer Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, i en kommentar.

- Det sætter en tyk streg under, at de hårde måneder med galoperende prisstigninger er gledet i baggrunden.

Billigere varer

Flere dagligvarekæder har da også i løbet af juli varslet prisfald på en række varetyper.

Endnu er det dog noget usikkert, i hvor høj grad forventningerne er slået igennem i praksis over en bred kam.

Ser man på de seneste tal for prisudviklingen i for eksempel kategorien "fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer", som er fra juni, står det klart, at forbrugerprisindekset over en række måneder har ligget på et stabilt højt niveau.

Forventningerne om prisfald begyndte dog også først for alvor at tage til i netop juni.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, påpeger da også, at "udsigten til prisfald kommer efter en periode med meget kraftige prisstigninger, som har klemt danskernes husholdningsbudgetter".

Men han kalder alligevel virksomhedernes forventninger "glædelige nyheder".

Man skal blot tilbage til april for at finde klare forventninger om prisstigninger blandt virksomheder i detailhandlen inden for fødevareområdet.

Dengang ventede 63 procent af virksomhederne stigende priser.

I juli er det tal helt nede på tre procent.