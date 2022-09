Busruter under pres - kommune overvejer at fjerne favorabel ordning for pensionister

Som det er nu, kan pensionister og borgere over 67 år køre i bus et helt år for 365 kroner.

- Denne pris er væsentlig under Midttrafiks standardtakst på 360 kroner per måned for et fuldtidspensionistkort, skriver forvaltningen i notatet, der derfor foreslår at ændre ordningen, så den afspejler Midttrafiks takster.



Randers byråd førstebehandler budgettet den 15. september med forventet endelig vedtagelse den 13. oktober.

Regionerens formand er urolig

Ifølge næstformand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) er situationen "meget alvorlig".

- Vi ved, at de busruter, der trods alt er økonomi i, fordi der er flere passagerer med busserne, typisk er i de større byer. Omvendt er der færre med ruterne i de tyndt befolkede områder, og det vil typisk være der, man vil skære, siger hun.

Det vil ifølge hende blive svært at frede nogen, hvis der skal skæres så meget i busruterne. Og det kan få konsekvenser for adgangen med offentlig transport til uddannelsessteder, fortæller hun.