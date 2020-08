Buschauffør mistede sin far til COVID-19: - Brug det for vores skyld

Jens Lund har haft COVID-19 tæt inde på livet.

- Min søster lider af senfølger og min far døde i marts som følge af COVID-19, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor blander han sig nu i debatten om brugen af mundbind.

- Jeg synes, folk er egoistiske, siger han.

Stor debat

Den seneste tid har kravet om mundbind i den offentlige transport ført til stor debat.

Nogle er for kravet, andre er imod.

Tidligere kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, hvordan direktøren for Samsø Rederi i et facebookopslag forsøger at få sine passagerer til at tage mundbindet på korrekt.

Og det har altså nu fået Jens Lund til at melde sig på banen.

- Når jeg følger med i debatten, kan jeg godt se, at der er nogle, der synes, mundbind er noget pjat. Jeg synes ikke, det er noget pjat, siger han.

I kommer ikke med

Jens Lund er buschauffør på Djursland.

Her kører flere gange om ugen ruten mellem Hornslet og Auning, hvor der på visse tidspunkter af døgnet i gennemsnit kun er en passager med.

For ham er talen klar, hvis passagererne snyder med mundbindet.

Giver det mening at bruge mundbind, selv om man uden problemer kan holde afstand? Foto: Lene Ravn

- Hvis de ikke vil tage mundbindet på, så komme de ikke med bussen, siger han.

Desuden mener han, at folk, der nægter at tage mundbind på, kun tænker på sig selv.

- Folk tror, at mundbindet er for at beskytte dem selv, men det er for at beskytte os andre. Folk skal lade være med at være så egoistiske og tage det mundbind på, siger han.

Hvorfor i en halvtom bus?

Ifølge Jens Lund har det ingen betydning, at hans bus ofte kun har få passagerer med.

- Det er vigtigt at håndhæve reglerne, uanset hvor mange der er med, siger han.

Men hvad synes du?

Giver det mening at bruge mundbind, selv om man uden problemer kan holde afstand?

