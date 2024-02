BUPL: Dårligt indeklima gør børn og pædagoger syge

Pædagoger med dårlig luftkvalitet på deres arbejdsplads har næsten dobbelt så mange sygedage som pædagoger, der arbejder et sted med god luftkvalitet.

Det viser en analyse af svar fra 17.000 pædagoger i BUPL’s nye vilkårsundersøgelse.

Analysen viser en tydelig statistisk sammenhæng mellem pædagogernes sygedage og deres vurdering af luftkvaliteten på arbejdspladsen. Jo bedre luftkvaliteten er - des færre sygedage har pædagogerne.

- Alt for mange daginstitutioner og sfo’er er simpelthen ikke bygget og vedligeholdt på en acceptabel måde, som tager højde for, at mange børn og voksne er tæt sammen hele dagen. Det er under al kritik, at det er de standarder, vi tilbyder både børn og pædagoger, siger Elisa Rimpler, der formand for BUPL.

Når luftkvaliteten er dårlig, er der større risiko for spredning af luftbårne vira, som giver luftvejsinfektioner.

Elisa Rimpler efterlyser derfor først og fremmest moderne mekanisk ventilation i alle daginstitutioner og sfo’er, fordi det kan gøre en kæmpe forskel for luftkvaliteten og dermed trivslen og sygefraværet.