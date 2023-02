Bryder uskreven regel i afstemning om storebededag

Enhedslisten, SF, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sender alle partiernes folketingsmedlemmer i salen for at stemme imod afskaffelsen af store bededag.

Det plejer ikke at være tilfældet, at alle eller de fleste politikere er til stede i Folketingssalen, når der skal stemmes for eller imod et forslag.

Men de fem partier mener, at spørgsmålet om store bededag har så principiel karakter, at de vil tvinge så mange politikere som muligt ned i salen og trykke på knappen, når tredjebehandlingen af det omdiskuterede lovforslag finder sted tirsdag.

- At regeringen vælger at afskaffe store bededag har kæmpe betydning for danskerne. Derfor er det også kun rimeligt, at hvert folketingsmedlem skal ned i salen og stå ved sin beslutning, oplyser Inger Støjberg, som er formand for Danmarksdemokraterne, i pressemeddelelsen.

Tvunget til at matche antal

Og den holdning deler man i SF. Partiets formand Pia Olsen Dyhr kalder regeringens forslag et angreb på den danske model.

- Det er vidtgående både at forbigå arbejdsmarkedets parter og samtidig ikke høre vælgerne før et valg, siger hun og fortsætter:

- Kritikken er massiv af regeringens forslag om at afskaffe store bededag. Vi synes, at sagen har en karakter, hvor det kun er rimeligt, at folketingsmedlemmerne skal i salen og trykke ja eller nej.