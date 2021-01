Britisk variant spreder sig i Danmark

Den mere smitsomme britiske variant har spredt sig yderligere i Danmark.

Antallet af smittetilfælde med den britiske variant af covid-19 i Danmark er steget til 464 fra 383 onsdag, som var seneste opgørelse. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er et vist efterslæb på tallene for den britiske variant, fordi det tager op mod en uge at analysere de positive prøver for, præcis hvilken variant de stammer fra.