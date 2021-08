Brandvæsnet dårligt rustet til ny type brande: Nu lægger partier pres på minister

- Vi skal selvfølgelig have løst det her, så vi kan få slukket brande og sørge for at folk ikke kommer til skade, det siger sig selv, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg vil sørge for i mit parti, at det her bliver taget op som en problemstilling, når vi skal diskutere beredskab.

Også beredskabsordfører for Dansk Folkeparti, Lise Bech, kræver handling fra ministeren.



- Hun er nødt til at reagere hurtigt, fordi vi får flere og flere elbiler, og så er vi altså nødt til at tage det her seriøst, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister, Trine Bramsen, men vi har ikke fået svar på vores henvendelser.