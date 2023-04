Brandvæsenet advarer: Sæsonen for naturbrande er i gang

Af uvisse årsager var der udbrudt ild i et græsareal, der ligger godt 150 meter fra blokkene, oplyser Jørgen Hansen, der er vagthavende operationschef hos Beredskab & Sikkerhed.

quote

quote

quote

- Det var en hurtig indsats. Ti minutter - så var arbejdet klaret, og der var ingen fare for spredning. Det er dog en god reminder om, at sæsonen for naturbrande er startet nu, og folk bør derfor være opmærksomme, siger Jørgen Hansen.

- Det kommer bag på mange, hvor tørt der er ude i naturen lige nu. De blade, der har ligget hele vinteren, er nu tørret ud, og de blæser altså rundt og brænder som krudt, hvis det først går galt.

To udrykinger til Djursland i samme døgn

Niels Henrik Nielsen, operativ chef ved Beredskab og Sikkerhed, fortæller, at der inden for den seneste uge er kommet flere meldinger om brand i naturen. Blandt andet kom der en melding fra Ebeltoft, hvor en person havde tømt askeskuffen fra sin brændeovn, hvorefter gløderne havde antændt en mindre brand.

- Ilden fik fat i noget græs, og det kostede vel omkring 50 kvadratmeter græsareal. Inden for samme døgn kom der så endnu en melding, hvor nogle personer havde haft gang i et bål nede ved Knebel. Her spredte ilden sig også til græsset, og det brændte 500 kvadratmeter af, før ilden blev slukket, siger Niels Henrik Nielsen.

Er det folks private haver, eller er det græsmarker?

- Det er primært græsmarker, der støder op til haverne, for græsset i private haver er ikke så langt lige nu. Det kan også være vildt græs i grøftekanter og rabatter, der pludselig bliver antændt af eksempelvis en smidt cigaret.

Ligesom kollega Jørgen Hansen pointerer Niels Henrik Nielsen, at det er vigtigt ikke at undervurdere, hvor tørt det er derude lige nu.

"Sæsonen" for naturbrande plejer som regel at udvikle sig sådan, at antallet øges omkring høstperioden før sommerferien, hvor det ofte er landbrugsmaskiner, der på én eller anden vis er involveret.

Højsæsonen for markbrande er fra midten af august og et stykke ind i september.