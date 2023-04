Bragende varm weekend

Påsken ser i år ud til at have medbragt det gode vejr, og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) forudser godt med sol og temperaturer helt op til 15 grader i weekenden.

- Fredag starter vi ud med rigtig flot vejr til det meste af landet med solskin. Temperaturen kommer op mellem fem og ti grader, siger Trine Pedersen, som er vagthavende meteorolog ved DMI.

Et skydække, som fredag morgen ligger over Bornholm, rejser dog op ad dagen vestpå, og det meste af landet vil derfor i løbet af dagen opleve lidt overskyet vejr.

Varm lørdag

Lørdag ser igen ud til at blive en rigtig flot dag. Der er stadig østenvind, men ikke så meget af den, og temperaturen kan komme helt op på 15 grader flere steder i landet. I Østjylland ser det ud til, at solen kommer til at skinne fra en skyfri himmel om eftermiddagen

Søndag holder lørdagens flotte vejr, fortæller meteorologen.

- Det starter også ud med solskin - det skyer måske lokalt lidt til i løbet af dagen, og sidst på eftermiddagen kan der komme en enkelt byge - men temperaturen ser også rigtig flot ud med mellem 10 og 15 graders varme, siger Trine Pedersen.

Det er ikke helt til at udelukke en smule regn i weekenden, men Trine Pedersen forsikrer om, at det bliver i den mindre ende.

- Som sagt bliver det jo kun lokalt til lidt smådryp rundt omkring.

- Måske en enkelt paraply kan gøre det, men lidt afhængigt af, hvad man foretager sig, kan man jo også bare trække lidt på skuldrene og sige, at det nok tørrer igen, siger meteorologen.