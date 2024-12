Botilbud tvangslukkes på stribe - nu vil fagforening have strammet op

Og så skal der også sættes et loft for muligheden for at tjene penge på anbragte børn. Ligesom der skal ses på de mennesker, der starter botilbuddene, mener FOA.

Konkret mener FOA, at det i dag er for let at blive godkendt som botilbud.

- I FOA har vi beskæftiget os med det her område i mange år, og jeg må bare sige, at der mangler politisk handling på området, konstaterer næstformand i FOA, Thomas Enghause.

Det skal være langt sværere at starte et botilbud fra bunden.

- Der er noget, der tyder på, at det er problematisk, at man ikke fokuserer mere på den person, der har det øverste ansvar, når så mange steder lukker, siger Christine Hemme, der er lektor ved VIA University College og ekspert i udsatte og anbragte børn og unge.

En ekspert stemmer i. Hun mener også, det er for let at blive godkendt. Og så bør man have et mere kritisk øje på dem, der står bag de mange tilbud.

Florahuset endte med at få inddraget godkendelsen til at drive institution.

Det er Socialtilsynet, der har ansvaret for at holde øje med botilbud.

Tilsynschef ved Socialtilsyn Midt, Ulla Andersen, har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til TV2 Østjylland fortæller hun, at Socialtilsyn Midt følger den til enhver tid gældende lovgivning.

Det foregår typisk på følgende måde, når der er tale om en nygodkendelsessag for et botilbud:

Hvis man ønsker at oprette et botilbud, skal det godkendes af socialtilsynet.

- Det er alt for let i dag at blive godkendt som botilbud, groft sagt kan du komme ind fra gaden af og gøre det, siger Thomas Enghause, der altså erklærer sig enig med Christine Hemme i, at der skal strammes op på godkendelsesprocessen af bosteder.

FOAs næstformand, Thomas Enghause, mener, at Socialtilsynet skal have mulighed for at gå mere kritisk til værks.

Derudover mener hun, at det ikke nødvendigvis er tilsynsmyndigheden, der er noget galt med, men derimod en mangel på sanktionsmuligheder, som gør, at de ikke kan handle på andre måder.

Ifølge Christine Hemme, som er lektor ved VIA University College og ekspert i anbragte børn og unge, kunne en situation som den ved Florahuset muligvis have været undgået, hvis godkendelsesprocessen var anderledes.

Ved Florahuset vurderede Socialtilsyn Midt blandt andet, at der var alvorlige kvalitetsmangler i ledelsen, og at stedet ikke blev drevet forsvarligt.

Flere forslag i spil

Udover at se på godkendelsesprocessen spiller FOA i dag ud med en række andre forslag.

Herunder også et profitloft.

- Vi er nødt til at have et loft for, hvor meget profit man kan lave på det her, for ellers er det et 'vilde vesten', hvor alle mulige lykkeriddere kan tjene penge på at drive et bosted, siger næstformand Thomas Enghause.

Derudover foreslår han, at der laves en autorisationsmodel, hvor ledelsen skal have en form for uddannelse inden for området.

Christine Hemme, som er ekspert i anbragte børn og unge, taler også for en form for autorisationsmodel.

Og så understreger hun, at det er på høje tid at stramme op. For det er børn og unge, der betaler prisen.

- Børn kan ikke vente længe på, at der kommer styr på tingene. De kommer fra nogle dårlige vilkår, og de skal have et godt sted at bo, hvor der tages vare på deres behov. Det kan ikke nytte noget, at botilbuddene ikke er fagligt gode, men et sted, hvor børnene møder et svigt igen, siger hun.