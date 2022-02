Borgmester står fast: Børn skal ikke bringes i fare for at komme med skolebussen

Men ifølge borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard (V), er sagen unik, fordi det er et trafiksikkerhedsspørgsmål, og han vil derfor gerne ændre ruten.

- Selvfølgelig kan vi ikke holde til, at vi har børn, der ikke kommer sikkert til og fra skole. Så det, jeg mener, man bør gøre, er, at når man begynder at planlægge skolebusruterne for næste år, så skal det tænkes ind, så vi sikrer, at børnene, der går på Min Friskole ikke skal krydse en farlig vej, for at komme til og fra skole.



Din egen forvaltning siger, at her kan danne præcedens for at andre friskoler vil bede om de samme muligheder. Er du nervøs for, at det kan ske?

- Nej, det er jeg egentligt ikke så nervøs for.

- Jeg mener, at det her er et trafiksikkerhedsargument. Og hvis der er andre friskoler, der lufter tilsvarende trafiksikkerhedsargumenter, så vil vi selvfølgelig også lytte til det og løse det.