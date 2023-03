Børns opråb fører ikke til ændringer: De skal sige farvel til Allan og dyrene

Fem bemandede legepladser i Aarhus Kommune skal lukkes. Der skal spares 2,5 millioner kroner, og pilen peger på legepladserne som steder, hvor der kan spares penge ved at nedlægge stillingerne for de pædagoger, der plejer at holde opsyn på dem. Pladserne vil altså fortsat være åbne - bare uden bemanding. Det drejer sig om Legepladsen Sabro, Legepladsen Rundhøj, Midgaard i Mårslet, Kappelvænget i Herredsvang i Aarhus V. og Skolemarken på Frederiksbjerg i Aarhus C. Sidstnævnte var onsdag udgangspunktet for en stor gruppe børn og forældre, der med bannere og slagord gik i retning af rådhuset for at demonstrere og aflevere 388 underskrifter fra folk i lokalområdet, der er imod lukningen. "Lad være med at fyr' - bevar vores dyr" Folk er kede af, at de med et farvel til pædagogen formentlig også må undvære de dyr, som findes på legepladsen: Undulater, geder og kaniner. For hvem skal tage sig af dem? - Vi er knuste over det. Det betyder meget at have det her sted. Det er vores hjertebarn. Hvis de fjerner det her, fjerner de noget, vi har haft i 40-45 år, sagde Dorte Gotfredsen, der er mor til Karla på 10 år, mens børnene i takt til trommer råbte "det er helt til grin - red vores kanin" og "lad være med at fyr' - bevar vores dyr. Og Allan!". - Det kan jo ikke lade sig gøre, at forældre står for det her alene. Vi har brug for én, der samler trådene, sagde Dorte Gotfredsen med henvisning til arbejdet med at passe blandt andet de 23 kaniner og to geder.

Børnene fra Skolemarken på vej mod rådhuset med underskrifterne.

- Det betyder meget for mig at være hernede. Jeg har taget mine første skridt her. Jeg vil være dybt knust, hvis Skolemarken lukker, lød det fra Dortes datter, Karla, før hun sammen med en gruppe veninder afleverede de mange underskrifter i sekretariatet for Børn & Unge.

quote Vi kommer ikke til at genåbne det budgetforlig, der er lavet, og ændre beslutningen Thomas Medom (SF), rådmand for Børn & Unge

Her forstår rådmand Thomas Medom (SF) godt folks reaktion. Han gør det imidlertid klart, at der ikke blivet ændret på beslutningen om at nedlægge stillingerne.

Det er en del af et omfattende sparekatalog, som blev vedtaget af byrådet den 1. februar, hvor kommunen skal finde besparelser for et større millionbeløb de kommende år. - Vi kommer ikke til at genåbne det budgetforlig, der er lavet, og ændre beslutningen om, at en deltidsstilling på Skolemarken skal nedlægges, fastslår Thomas Medom. Det gælder også for de fire andre pædagogisk ledede legepladser. Når de lukker, er der 12 af slagsen tilbage i Aarhus Kommune. Allan har været der i snart 10 år Den Allan, som børnene kræver "bevaret", er pædagog Allan Struck. Han kan fejre 10 år i jobbet som leder af legepladsen den 1. maj, og han er stolt over at se, hvordan børnene reagerer på udsigten til at miste både ham og det sted, de elsker at komme. - Det rører mig da. Selvfølgelig gør det det. Det må jo betyde, at jeg har gjort ét eller andet rigtigt, når de siger, de kommer til at savne mig. Men egentlig er jeg ikke så meget for at have fokus på mig selv, siger Allan Struck. - Det vigtige for mig er, at nogen tager hånd om dyrene. Ingen ved endnu, hvad der skal ske med dem. Jeg skal nok blive omplaceret til en anden stilling et sted, tænker jeg. Jeg er i hvert fald fortrøstningsfuld, siger Allan Struck.