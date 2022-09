Børnefamilier søger hjælp for at klare regningerne

Børnetøj, legetøj og bleer kan være dyre udgifter på budgettet.

Og nu når prisen på basale madvarer er steget, og elregningen skyder i vejret, kan det være endnu sværere som børnefamilie at få det hele til at køre rundt.

Hos Mødrehjælpen i Randers oplever de, at et stigende antal børnefamilier søger hjælp for at kunne betale regningerne.

- Vi mærker, at der er krise i de små børnefamilier, siger Anni Cenholt, som er forperson i Mødrehjælpens lokalforening i Randers.

Billigt børnetøj

Hun fortæller, at der er kommet flere kunder i butikken efter prisstigningerne.

- De fortæller, at de ikke kan få det til at hænge sammen økonomisk, hvis de ikke søger at få de her billige ting, så de kan spare lidt på tøjkontoen.

Ifølge Anni Cenholt er det især elregningen, som familierne er presset over.

Hun fortæller også, at der lige nu er stor efterspørgsel på vintertøj til børn, fordi det er dyrt fra nyt.

- Der er flere, som spørger, hvornår vi får det frem, fordi de skal være sikre på, at de kan få et stykke overtøj til en noget mindre pris.

Høje elregninger

Mødrehjælpen i Randers har også tiltaget En Hjælpende Hånd, hvor familier kan søge tilskud til uforudsete udgifter til deres børn.

Her er der også sket en stigning i antallet af ansøgninger, og flere familiers begrundelse for at søge er en høj elregning.

- De unge børnefamilier har måske ikke den store indtjening, og derfor har de en meget stram økonomi, for at det hele skal hænge sammen, siger Anni Cenholt.

Gratis mad hitter

Hos Stop Spil Lokalt i Aarhus, hvor man gratis kan hente overskudsmad, oplever de også en større efterspørgsel. Man kan hente én pose mad per husstand, og tilbuddet er steget i popularitet.

- Der er kommet en del flere. Jeg tænker, det er familier, som lige nøjagtig har klaret sig, men nu hvor priserne er steget, så er der ikke penge til sidst på måneden. Så kommer de ned til os, og så kan pengene række lidt længere, siger Annbritt Jørgensen, som er daglig leder i Stop Spild Lokalt i Aarhus.

Hun fortæller, at der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvor hårdt folk er ramt. Den store efterspørgsel betyder, at hvis man vil være sikker på at få en pose mad, så skal man være hurtig.

- Vi kan lige følge med. Men hvis man kommer lidt senere på dagen, skal man ikke forvente, der er så meget, for der er rift om de ting, vi får ind, siger Annbritt Jørgensen.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere skrevet om en markant stigende efterspørgslen i foodbanker hos to kirker i Randers. Her oplever de, at flere personer kommer, timer før udleveringen af mad begynder, fordi de vil være sikre på at få noget.