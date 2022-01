Børn ramt af akut nyresvigt efter større E. coli-udbrud

SSI efterforsker udbruddet sammen med Fødevarestyrelsen og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Seruminstituttet skriver, at netop denne type E. coli-bakterie "er en af de mest aggressive typer, der meget ofte er forbundet med hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)".

HUS kendes også som akut nyresvigt og kan altså udvikle sig efter infektion med denne type bakterie.

SSI skriver, at et lignende udbrud sås i 2012. Her blev der rapporteret 13 STEC-tilfælde over en periode på seks uger.

En "usædvanlig stor andel" udviklede HUS, og opklaringen pegede på hakket oksekød som årsag til udbruddet.

Smitte med STEC sker i Danmark som oftest via forurenede fødevarer, ved smitte fra en anden person eller ved direkte eller indirekte kontakt til drøvtyggere som kvæg, får og geder.

Ifølge SSI er det vigtigste for patienter med diarré at undgå dehydrering. De skal derfor have masser af væske, mens behandling med antibiotika eller stoppende midler som Imodium bør undgås.