Bølge af indbrud i biler

Selv om indbruddene er spredt over flere byer, er det politiets formodning, at det i visse af tilfældene er de samme gerningsmænd, der står bag.

Flere fællestræk

Ifølge kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Janni Lundager er der nogle fællestræk ved indbruddene. De er sket om natten, hvor folk sover. Samtidig har tyvene taget én villavej ad gangen og er brudt ind i flere parkerede biler samme sted.



- Vores fornemmelse er, at det er de samme, der står bag en del af indbruddene, fastslår hun over for TV2 ØSTJYLLAND.

I alt har der i ugens løb været 40 indbrud i biler i Østjylland. Det er væsentligt flere end på en normal uge.

Har du oplysninger om indbruddene, kan du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114.