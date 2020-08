Bøderegn: Badegæster blæser på regler

Tusindvis af østjyder valfarter til stranden for at nyde varmen. Men mange glemmer parkeringsreglerne.

Biler parkeret i buslommer og private indkørsler. Biler parkeret på strækninger, hvor der er standsning og parkering forbudt og biler efterladt i begge sider af vejen.

Det er et udpluk af de mange forseelser, Østjyllands Politi har mødt i sommerlandet i den netop overståede weekend, hvor der blev udskrevet 69 bøder.

Det får nu politiet til at komme med en kraftig opsang.

- Hvis folk ikke kan finde ud af det, så bliver det betaling ved kasse 1, siger Amrik Chada, politikommissær i færdselsafdelingen ved Østjyllands Politi.

Stop det!

Politiet har fået anmeldelser om ulovlig parkering ved populære badeområder i hele politikredsen. Der, hvor der er udskrevet flest bøder, er Moesgaard, Strandvejen ved Marselisborg, Risskov og Fussingø ved Randers.

Amrik Chada er godt og grundig træt af, at politiet skal bruge kræfter på at udskrive bøder til bilister, der har parkeret ulovligt.

- Det kan i værste fald give problemer for udrykningskøretøjer som brandbiler og ambulancer Amrik Chada

Kaos i trafikken

Desuden kan det give trafikale problemer de mange steder, hvor vejene er smalle og ulovlig parkering gør det umuligt for to biler at passere hinanden.

- Hvis der er to bilister, der tager chancen og kører frem, så kan man ikke komme forbi, og så skal en af dem til at bakke. Det skaber problemer, hvis der holder nogen bagved, siger politikommisæren.

I weekenden har politiet udskrevet bøder til billister, der har parkeret i private indkørsler, så beboerne ikke har kunne komme ud eller ind, i buslommerne, der har gjort det umuligt for busserne at sætte passagerer af og i begge sider af smalle vejstrækninger.

Klar til flere bøder

Hos Østjyllands Politi vil man i de kommende dage fortsat have bødeblokken med i patruljebilerne, når de skal ud og tjekke hotspots og andre populære badeområder.

- Det er ikke for at genere badegæsterne, at der er opsat restriktioner, slutter Amrik Chada sin opsang til de østjyske bilister.

Har du oplevet problemer med ulovlig parkering, så hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte TV2 ØSTJYLLAND på keel@tv2oj.dk.