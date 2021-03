Bøder op til 12.000 kroner for at ignorere coronapas

Det kan blive dyrt for frisører og andre liberale erhverv, hvis de ignorerer coronapas efter genåbning. Det oplyser Justitsministeriet.

I et svar, der er sendt til blandt andre TV2 ØSTJYLLAND og Politiken, skriver ministeriet, at det vil være de erhvervsdrivendes ansvar at sikre sig, at kunder har et virksomt coronapas.

- (Det red.) vil være den erhvervsdrivendes ansvar at påse, at for eksempel kunder og besøgende kan fremvise et gyldigt coronapas.

- Det vil endvidere være den erhvervsdrivendes ansvar at bortvise personer, der uberettiget undlader at efterkomme kravet, skriver ministeriet.