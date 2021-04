Bodegaejer om 30-minutters regel: -Når man er tørstig, så er man tørstig

Venstre-formand undrer sig

Formand for Venstre, Jacob Ellemann-Jensen, er enig med Mona Juul. Han undrer sig over, at regeringen ikke har talt med erhvervslivet i forbindelse med implementeringen af de nye restriktioner.

- Jeg synes, at den er rigtig træls. Nu får vi endelig åbnet for noget mere. Vi får åbnet for udendørs servering uden coronapas og indendørs servering, også synes jeg, at det der med at sætte et 30 minutters frist på, det virker lidt som et benspænd.