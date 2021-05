Bo har brugt tusindevis af timer med maling på læberne

I gamle dage hed det tinsoldater, og det er en hobby, der har siddet fast i Bo Mørck Penstoft lige siden han første gang fik øjnene op for det.

Har han gang i et projekt, bruger han hver aften i sin mancave – en skurvogn indrettet til formålet – når børnene er puttet. Lige for tiden nøjes han med et par gange i ugen.

- Det, at jeg bliver ved med at prioritere det, er en gave. At jeg har lyst til at blive ved med at befinde mig i det univers, som har betydet så meget for mig, da jeg var yngre. Hvorfor skal det ikke betyde meget for mig nu, bare fordi jeg er blevet ældre?

Nørd i verdensklasse

Det handler ikke kun om at male, men også om at spille. Vi skal tilbage til 70’erne for at finde starten på fascinationen for fantasy, rollespil og strategispil.

Det er dog særligt spillet Warhammer 40k fra 1987, Bo Mørck Penstoft har kastet sin kærlighed på. En blanding af science-fiction og fantasy-genren, og som han kalder det: En superavanceret form for skak.