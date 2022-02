Bloddryppende manifest kan bure fantaserende skoleskyder inde på ubestemt tid

Den tiltaltes far har i retten fortalt, at man længe har forsøgt at finde hjælp til sønnen, der ifølge faren lider af angst.

- Vi har kørt land og rige rundt for at få hjælp til den dreng. Det er simpelthen for ringe, at han skal sidde i den situation, har faren blandt andet sagt i retten.



Han fortalte yderligere, at han i en årrække gik til skydetræning med sønnen, men at han ikke vidste noget om det voldsomme manifest eller planerne om masseskyderier.